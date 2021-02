Tournoi des Six Nations - Jonathan Sexton et Connor Murray absents contre la France

Cela aurait pu faire un débat avant le match de dimanche. Il n'en sera rien. Jonathan Sexton, victime d'un coup à la tête dimanche dernier à Cardiff et sorti en faisant l'objet d'un protocole commotion, n'est pas dans le groupe irlandais pour recevoir dimanche la France. Un gros coup dur pour l'équipe irlandaise, tant l'ancien ouvreur du Racing 92 est important dans le jeu de l'équipe nationale.

Le coup est d'autant plus rude qu'il se double de l'absence de Connor Murray, le demi de mêlée habituel et expérimenté de ce XV du Trèfle. C'est donc toute la charnière qui est remplacée par Andy Farrell, le sélectionneur. Et c'est l duo qui avait terminé le match à Cardiff, Jamison Gibson-Park associé à Billy Burns, lequel avait raté la dernière pénalité du match, qui aurait pu offrir une touche et peut-être un essai victorieux aux Irlandais face aux Gallois, alors qu'ils avaient joué à 14 contre 15 pendant 70 minutes.

Ruddock revient en 3e ligne

Deux absents majeurs, et un troisième déjà connu avant même l'annonce, celle de Peter O'Mahony, expulsé après 14 minutes de jeu et suspendu cinq semaines par les organisateurs en milieu de semaine. Avec lui, l'Irlande perd un insatiable poison dans les rucks, un homme d'expérience. Il est remplacé par Rhys Ruddock au sein d'une 3e ligne qui reste redoutable avec Van Der Flier et Stander. Le joueur du Leinster honorera sa 26e sélection, à 30 ans, 11 ans après ses premiers pas sous le maillot du Trèfle. Sa dernière cape remontait à octobre 2019.

Dernier changement dans le Xv de départ, en deuxième ligne, puisque James Ryan avait dû quitter ses coéquipier très rapidement au pays de Galles. Il ne retrouve pas sa place et son remplaçant, Iain Henderson, s'empare du numéro 5.