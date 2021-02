Tournoi des Six Nations : Jalibert en 10, Villière à l'aile, Cretin en 3e ligne, Vincent au centre, le XV de France innove pour débuter en Italie

Pour se déplacer au Stadio Olimpico de Rome pour affronter la Squadra Azzurra en match d'ouverture du Tournoi des Six Nations 2021, le staff de l'équipe de France a fait ses choix. Après plusieurs remaniements au sein de la liste de Fabien Galthié, en raison de la pandémie de coronavirus, mais aussi suite à des forfaits, le sélectionneur a annoncé les 23 joueurs qui affronteront l'Italie. Une composition sans grande surprise.

Une charnière avec Dupont et Jalibert

En l'absence de Romain Ntamack des suites de sa blessure à la mâchoire, le poste de demi d'ouverture figurait parmi les plus convoités. Matthieu Jalibert/Louis Carbonel, qui pour former la charnière avec Antoine Dupont ? C'est Matthieu Jalibert qui débutera finalement la rencontre en tant que numéro 10. Ce n'est pas une première pour le joueur de Bordeaux-Bègles qui avait déjà pris place à ce poste lors de la finale de la Coupe d'Automne des Nations face à l'Angleterre. "Il a eu l'occasion de jouer la compétition d'automne. Il participe depuis le début à tous les rassemblements. Il est prêt. (...) Il a pris un an. Un an, ça veut dire beaucoup d'expérience individuelle en club et en équipe de France. Mais aussi beaucoup d'expérience collective avec tous les entraînements qu'il arrive à enchaîner avec nous. C'est un joueur qui monte en puissance et qui trouve sa place dans l'organisation. Il apporte aussi son talent à l'équipe", a souligné le sélectionneur des Bleus lors de sa conférence de presse pour expliquer son choix. Sur le banc, le Toulonnais Louis Carbonel devrait prendre le relais au cours de la rencontre. Fabien Galthié a également dû adapter sa troisième ligne en l'absence du Toulousain, François Cros.

Dylan Cretin à la place de François Cros

À seulement 23 ans, Dylan Cretin a été préféré à Anthony Jelonch pour compléter la troisième ligne composée du capitaine Charles Ollivon (RC Toulon) et du Rochelais Grégory Alldritt. En l'absence de François Cros qui souffre toujours d'une fracture au pied, le joueur du LOU aura donc l'occasion d'être aligné pour le coup d'envoi du match. Habitué du banc de touche avec un rôle de "finisseur", il se voit proposer une deuxième titularisation, après celle vécue à Murrayfield en novembre dernier, lors de la compétition d'automne. Alldritt avait, lui, manqué la première semaine de stage à Nice après avoir subi une arthroscopie du genou. Mais il est finalement bien présent sur la feuille de match du sélectionneur.

à voir aussi

Tournoi des Six Nations : Les cinq choses à savoir sur l'édition 2021

Villière préféré à Penaud, Dulin à Bouthier

À l'arrière, Brice Dulin retrouve son poste en tant que titulaire, lui qui avait fait son grand retour avec le XV de France à l'automne dernier. Anthony Bouthier, titulaire l'an dernier et véritable révélation du Tournoi 2020, moins en verve avec son club de Montpellier, perd donc sa place dans le 15 de départ.

Pas de surprise pour la première ligne composée du trio habituel Haouas - Marchand - Baille. Il est de même avec le duo Paul Willemse et Bernard Le Roux en deuxième ligne. Au centre, Arthur Vincent et Gaël Fickou seront associés après le forfait de Virimi Vakatawa, qui est un habitué de ce poste en temps normal. Une formation complétée par Gabin Villière à l'aile gauche et Teddy Thomas (Racing 92) côté droit. Après sa titularisation, Fabien Galthié n'a pas manqué de souligner les qualités du petit ailier du RCT : "C’est d’abord Gabin Villière qui est venu chercher sa sélection, c’est pas nous qui lui avons donné. Il a su répondre, cet automne notamment, sur ses deux matches qu’il a eus à jouer, c’est à dire l’Italie et l’Angleterre. Il a su répondre présent, il a été très performant et il l’est depuis un certain temps. Donc c’est lui qui est venu chercher son maillot." Il y a quelques mois, il faisait ses débuts internationaux contre les Italiens, en inscrivant son premier essai international. Pour sa troisième titularisation, il rêve de rééditer sa performance.

Quant à Damian Penaud, forfait de dernière minute avant le premier match du Tournoi 2020 contre l'Angleterre, puis présent que lors de la défaite en Ecosse en mars, ce n'est pas encore l'heure du retour en tant que titulaire. "Damian revient, avec toutes ses qualités", a noté Galthié. "Mais c'est très difficile d'entrer dans l'équipe. Il y a beaucoup d'émulation (et) des joueurs sont en place et très présents".

Du côté des remplaçants, à noter la présence de la charnière du RCT, Baptiste Serin et Louis Carbonel, qui pourraient mettre leurs automatismes de club au service des Bleus en cas de remplacement, alors que le Castrais Anthony Jelonch pourra apporter toute sa puissance en 3e ligne en fin de match, tout comme un autre Toulonnais, Romain Taofifenua, l'un des rares trentenaires du groupe. Avec une moyenne d'âge de 25 ans, le XV de France joue encore la carte de la jeunesse.

Composition du XV de France :

1. Cyril Baille , 2. Julien Marchand, 3. Mohamed Haouas, 4. Bernard Le Roux, 5. Paul Willemse, 7. Charles Ollivon (capitaine), 8. Grégory Alldritt, 6. Dylan Cretin 9. Antoine Dupont, 10. Matthieu Jalibert, 11. Gabin Villière, 12. Gaël Fickou, 13. Arthur Vincent, 14. Teddy Thomas, 15. Brice Dulin.

Remplaçants: Pierre Bourgarit, Jean-Baptiste Gros, Dorian Aldegheri, Romain Taofifenua, Anthony Jelonch, Baptiste Serin, Louis Carbonel, Damian Penaud.