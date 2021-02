Tournoi des Six Nations : France - Ecosse encore menacé après un nouveau cas de joueur positif à la Covid-19

Un nouveau cas positif à la Covid-19 a été détecté parmi les joueurs du XV de France. Seize membres de la sélection tricolore ont déjà été testés positifs au coronavirus, en un peu plus de dix jours. Cette information intervient au plus mal, alors que les entraînements collectifs avaient repris ce mercredi.

Dans un communiqué publié ce jeudi, la Fédération française de rugby annonce qu’un nouveau cas positif à la Covid-19 a été détecté dans le groupe : "Consécutivement aux tests RT-PCR effectués ce mercredi 24 février au soir et l'apparition d'un cas positif au sein de l'effectif des joueurs, le Comité Médical de la FFR s'est réuni ce matin et a décidé la suspension des entraînements ce jour" écrit la Fédération. L'ensemble des joueurs et de l'encadrement a donc été placé à l'isolement, pour éviter une nouvelle propagation du virus.

Le match entre la France et l’Écosse, prévu ce dimanche (16h00) est à nouveau menacé. Mercredi, le comité d’organisation du Tournoi des Six Nations avait décidé de maintenir la rencontre, aucun cas n’ayant été détecté au sein des Bleus. Les organisateurs du Tournoi avaient toutefois précisé que si un nouveau cas était détecté chez les Tricolores, le match pourrait être reporté : "Nous continuons de suivre la situation de très près et sommes en contact régulier avec les deux Fédérations."

16 cas positifs à la Covid-19

Le XV de France fait face à une hécatombe. Après Fabien Galthié et Antoine Dupont, cinq nouveaux cas, dont le capitaine Charles Ollivon, avaient été testés positifs à la Covid-19, le 22 février dernier. Avec ce nouveau cas ce mercredi, pas moins de seize personnes ont été touchées dans le groupe France.



La ministre des Sports Roxana Maracineanu avait demandé mercredi au président de la fédération de rugby (FFR) Bernard Laporte de lancer une enquête après les quinze premiers cas. La ministre a également sollicité le ministère de la Santé "afin de comprendre de quelle manière la chaîne de contaminations s'est constituée" au sein du XV de France. L'enquête devra être remise sous huit jours.

