Six Nations : Romain Ntamack et Virimi Vakatawa de retour pour le Crunch en Angleterre, Gabin Villière forfait pour le reste du Tournoi

La Fédération française de rugby a annoncé le groupe des 31 joueurs qui prépareront la rencontre du tournoi des Six Nations face à l'Angleterre, samedi 13 mars. Le Toulousain Romain Ntamack et le Racingman Virimi Vakatawa sont de retour de blessures tandis que Gabin Villière sera absent pour le reste du tournoi.

Après l'irruption de la Covid-19 dans le XV de France avec plus d'une quinzaine de membres (joueurs et staff compris) contaminés, il est temps de revenir au jeu. A six jours du "Crunch" face à l'Angleterre pour le compte de la quatrième journée du tournoi des Six Nations, samedi 13 mars (17h45, en direct sur France 2 et France.tv), la sélection française de 31 joueurs a été dévoilée dimanche 7 mars.

Parmi ses 31 sélectionnés, deux joueurs font leur retour. Le demi d'ouverture Romain Ntamack revient dans le XV de France après sa fracture de la mâchoire au mois de décembre contre l'Union Bordeaux-Bègles. Près de deux mois et demi plus tard, la star tricolore a rejoué, samedi 6 mars, dans la large victoire toulousaine contre Brive (42-17). Au centre, Virimi Vakatawa retrouve la sélection après une blessure au genou survenue fin janvier, juste avant le début du tournoi. Il a également foulé la pelouse samedi contre Toulon (défaite 25-21).

Gabin Villière forfait

Pendant cette même rencontre entre Toulon et le Racing 92, l'ailier Gabin Villière s'est blessé à une main. Il sera indisponible pendant six semaines et manquera donc les trois derniers matches du Tournoi, a annoncé son club.

Toute la première ligne, composée du pilier gauche Cyril Baille, du talonneur Julien Marchand et du pilier droit Mohamed Haouas, figure dans le groupe ainsi que le capitaine et troisième ligne Charles Ollivon, le demi de mêlée Antoine Dupont et l'arrière Brice Dulin.

Ces huit joueurs, tous titulaires lors des deux premiers matches du Tournoi en Italie (50-10) puis en Irlande (15-13), avaient été testés positifs au coronavirus entre le 16 et le 25 février. Parmi les autres joueurs contaminés, le deuxième ligne remplaçant Romain Taofifénua retrouve lui aussi le groupe des 31. Le talonneur Peato Mauvaka, le deuxième ligne Baptiste Pesenti et le pilier droit Uini Atonio ne seront en revanche pas au centre national du rugby à Marcoussis (Essonne) où les Bleus devaient se retrouver dès ce dimanche.

Avec AFP

-

à voir aussi