Le Comité des Six Nations maintient le match France-Écosse au dimanche 28 février

Confirmant nos informations, le comité des Six Nations a annoncé officiellement ce mercredi le maintien de la rencontre France-Ecosse au dimanche 28 février (diffusé sur France 2 et France.tv à 16h). Une décision rendue possible par l'absence de cas positif à la Covid-19 depuis 48 heures au sein du XV de France, mais qui reste sous réserve d'aucun cas positif ultérieur.