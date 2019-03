Rugby - Tournoi des Six nations : Écosse - Pays de Galles

Suivez en direct vidéo la rencontre entre l'Ecosse et le Pays de Galles comptant pour la 4e journée du Tournoi des six nations de rugby. Les coéquipiers de Liam Williams sont en route pour le Grand Chelem après leur succès probant à domicile contre l'Angleterre il y a 15 jours. Le XV du Poireau vise un succès pour s'offrir une finale contre l'Irlande le 16 mars. Les commentaires seront assurés par Mathieu Lartot et Fabien Galthié. Le Tournoi des Six nations de rugby est à suivre sur France tv sport.