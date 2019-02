Retrouvez le tournois des 6 Nations moins de 20 ans en direct vidéo de Exeter, Angleterre. Les U20 français tenants du titre et récent champions du monde auront fort à faire face à leurs rivaux anglais. Ce sont d'ailleurs ces derniers qui les avaient privé du grand chelem l'année dernière, lors du tournoi 2018. Les commentaires seront assurés par Hélène Macurdy et Sylvain Marconnet. Vous pouvez retrouver toutes les informations concernant le tournoi des 6 Nations des moins de 20 ans (U20) sur le site web et l'application de France tv sport.