Retrouvez le tournoi des 6 Nations féminin en direct vidéo de Doncaster, Angleterre. Suivez l'équipe de France féminine tenante du titre après son Grand chelem l'année dernière. Après leur victoire contre les All-Blacks lors de la tournée de novembre, et avec la meilleure joueuse du monde dans leur rang, Jessy Trémoulière, les Françaises auront à cœur de prouver une nouvelle fois que ce sont bien elles les reines du rugby européen. Les commentaires seront assurés par Jean Abeilhou, Laura Di Muzio, et Karine Deroche. Retrouvez toutes les infos sur le tournoi des 6 Nations sur le site web et l'application mobile de France tv sport.