Cinq nouveaux cas de Covid-19 au sein du XV de France dont le capitaine Charles Ollivon

Cinq nouveaux cas de coronavirus ont été décelés au sein du XV de France lundi à la suite des tests RT-PCR effectués dimanche, à six jours de la rencontre du Tournoi des VI nations contre l'Ecosse. Parmi ces nouvelles contaminations figure notamment le capitaine Charles Ollivon. Le total se porte désormais à 14 cas joueurs et staff confondus, parmi lesquels Antoine Dupont d'ores et déjà forfait, et le sélectionneur Fabien Galthié. Cinq joueurs ont été appelés en renfort dont trois néophytes.

Les mauvaises nouvelles se succèdent au sein du XV de France. Comme pressentie, l'épidémie de Covid-19 n'a pas fini ses ravages. Cinq nouveaux cas positifs ont été déclarés ce lundi par la Fédération Française de rugby. Les joueurs concernés sont Cyril Baille, Peato Mauvaka, Romain Taofifenua, Brice Dulin et le capitaine des Bleus Charles Ollivon. Ils ont été placés à l'isolement chez eux, en dehors de la bulle pas si hermétique de Marcoussis. A six jours du troisième match des Six nations contre l'Ecosse (dimanche à 16h00 au Stade de France), l'équipe de France est décimée avec au total 14 cas de coronavirus.

Après Antoine Dupont, Mohammed Haouas, Julien Marchand, Gabin Villière et Arthur Vincent, ce sont trois nouveaux titulaires de Fabien Galthié, lui aussi touché par le coronavirus, qui manqueront à l'appel. Baille, Dulin et Ollivon ne pourront être alignés contre le XV du Chardon, isolement de sept jours oblige. Le casse-tête est tant sanitaire que sportif, avec un total de cas porté désormais à 14. Deux membres de l'encadrement ont par ailleurs été "considérés comme des cas suspicieux" précise la FFR et ont eux aussi quitté le Groupe France.

à voir aussi

Dupont forfait contre l'Ecosse et deux nouveaux cas de Covid-19

Douze changements en moins de 24 heures

Pour pallier à ces forfaits, cinq nouveaux joueurs ont été appelés pour rejoindre Marcoussis et intégrer la liste des 31 pour l'Ecosse. Avec ses 14 sélections, le Toulousain Thomas Ramos (25 ans, arrière) ferait presque figure de vétéran parmi ces renforts. Le Palois Baptiste Pesenti (2 sélections) et Cyril Cazeaux (Bordeaux-Bègles, deuxième ligne, et une vingtaine de minutes en Bleu contre l'Italie) retrouvent les Bleus comme en automne dernier. Gaëtan Barlot (Castres, 23 ans, talonneur) et Thierry Paiva (Bordeaux-Bègles, 25 ans, pilier) pourraient, eux, connaître leur première sélection.

Ces cinq changements s'ajoutent aux sept déjà annoncés dimanche par la Fédération française de rugby. C'est donc avec des repères considérablement amoindris et de nombreux débutants à ce niveau que XV de France se présentera dimanche contre l'Ecosse, seule équipe à avoir battu les Bleus lors de l'édition 2020 du Tournoi. Cette succession de contamination épaissit encore la menace autour de la tenue du match, même si le manager général des Bleus Raphaël Ibañez clamait dimanche dans Stade 2 qu'ils seront "prêts".

à voir aussi