6 Nations - Les Françaises coulent en Angleterre

Tenantes du titre après avoir réalisé en plus le Grand Chelem en 2018, le XV de France féminin a été totalement dominé en Angleterre (41-26), lors de la 2e journée du Tournoi des 6 Nations. A la mi-temps, l'équipe locale avait déjà une confortable avance: 24-0. Mais les Bleues ont néanmoins arraché le bonus offensif en toute fin de rencontre en inscrivant un 4e essai. Vice-championnes du monde en titre, les Anglaises ont pris leur revanche, et se sont placées idéalement sur le chemin d'un 12e Grand Chelem.

Le Grand Chelem français de 2018 semble bien loin. Après la 2e journée du Tournoi 2019, les Bleues sont déjà assurées de ne pas le réaliser une deuxième année de suite, ce qui aurait été une deuxième dans leur histoire après ceux de 2004 et 2005. Et elles ont rapidement su que l'après-midi serait difficile.

A Castle Park, l'Angleterre n'a pas tardé à faire la différence. Seulement 5 petites minutes de jeu et l'arrière McKenna déchirait le rideau défensif tricolore pour inscrire le premier essai entre les perches, mais l'essai était finalement invalidé par la vidéo. Ce n'était que partie remise. Après une belle conquête en touche, le pack anglais avançait et sur un maître coup de pied de l'ouvreuse Daley-McLean, l'ailière Breach aplatissait le premier essai dès la 11e minute (7-0). La France réagissait et poussait la Perfide Albion à la faute. Une percée dans l'axe de l'ouvreur Camille Imart était stoppée par un bon retour à 5m de l'en-but (19e). C'était le temps fort tricolore. Se sentant fortes, les Françaises tentaient d'inscrire un essai. Mais sur une mêlée à 5m de l'en-but adverse, les Anglaises poussaient fort et récupéraient le ballon.

Avec beaucoup d'approximations et sans scorer lorsqu'elles le pouvaient, les Françaises subissaient la loi anglaise.

24-0 à la mi-temps

A la pause, le score était de 24-0 pour l'Angleterre. Au retour des vestiaires, dos au mur, les Bleues revenaient dans le match, sur un essai de la 2e ligne Safi N'Diaye au bout d'une belle action collective (42e, 29-7). Mais sur une perte de balle dans leurs 22m, elles encaissaient un nouvel essai juste après en force par la 3e ligne Cleall (45e).

Dans ce match où les visiteuses tentaient d'endiguer les incessantes vagues blanches, les espaces se libéraient un peu plus, ce dont profitait la demi-de-mêlée Bourdon pour inscrire un deuxième essai, entre les perches mais pour lequel elle ratait la transformation (47e, 29-12). Revenues à 17 points, les Françaises subissaient toujours le jeu anglais, et notamment leur impact physique parfois à la limite, ce qui avait coûté un carton jaune à la pilier Cornborough (32e).

Incapable d'inverser la pression constante d'une équipe d'Angleterre très complète et performante, la France ne pouvait que constater les dégâts. Après avoir empilé 51 points à l'Irlande la semaine dernière, les Anglaises donnaient une deuxième leçon dans ce Tournoi 2019. Leur infériorité numérique en fin de match (Harrison, 75e) offrait un doublé à Pauline Bourdon, puis le bonus défensif après un essai de Ménager. Mais la France a subi un sacré revers en Angleterre.

Le jeu de passe-passe entre Anglaises et Françaises devrait donc se poursuivre. Titrée en 2014, 2016 et 2018, la France devrait céder sa couronne à l'Angleterre qui avait été sacrée en 2017.