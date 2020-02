6 Nations : Les Bleues signent une victoire historique face aux Galloises

Les Françaises, auteurs d'un début de Tournoi mitigé, n'ont pas fait de détail à l'Arms Park de Cardiff en pulvérisant le pays de Galles, avec huit essais à la clé (0-50). C'est le plus grand écart de points entre les deux équipes dans l'histoire de leurs confrontations. Avec ce deuxième succès en trois matches, les Tricolores restent en course pour la victoire finale dans cette édition.

Pas le droit à l'erreur. Les Bleues, battues d'entrée par les favorites anglaises (19-13) avant de se rattraper devant l'Italie (45-10), devaient enchaîner face aux Galloises, dimanche à Cardiff, pour se rassurer. C'est chose faite, et de quelle manière. A l'image de l'ailière Cyrielle Banet, auteur de deux essais, l'équipe de France a engrangé des points et de la confiance face à l'adversaire le plus faible du Tournoi, déjà battu par l'Italie (19-15) puis l'Irlande (31-12).

Conformément à ce qu'elles avaient déjà réalisé contre l'Italie, les partenaires de la capitaine Gaëlle Hermet ont proposé du jeu en étant présentes dans le combat. Avec huit essais passés à des Galloises complètement dépassées par la vitesse d’exécution tricolore, le contrat est plus que rempli. Il leur reste désormais à le parapher contre l'Ecosse dans deux semaines.

Le carton des Bleues en vidéo :