6 Nations : l'Angleterre domine les Gallois (33-30) et reste dans la course

Impressionnante de puissance et de détermination, l'Angleterre a dominé le pays de Galles à Twickenham (33-30) et reste en embuscade derrière la France et l'Irlande pour décrocher la victoire finale dans ce Tournoi des 6 Nations. S'il s'est fait peur dans les ultimes minutes de jeu, le XV de la Rose avait construit son succès bien plus tôt dans la rencontre.