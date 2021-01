Rugby : deux femmes arbitres en Challenge européen, une rare décision

L'Anglaise Sara Cox et l'Ecossaise Hollie Davidson deviendront mi-janvier les deuxième et troisième femmes à arbitrer en Challenge européen lors d'Agen-Trévise et Newcastle-Castres, a annoncé mercredi l'ECPR, l'organisateur des Coupes d'Europe de rugby. Sara Cox fera ses débuts dans une compétition européenne. Elle arbitrera lors du déplacement des italiens à Agen pour la troisième journée du Challenge européen. Le lendemain, Hollie Davidson arbitrera, elle, son premier match de Challenge Cup entre les Newcastle Falcons et le Castres Olympique.

En décembre 2017, l'Irlandaise Joy Neville était devenue la première femme à arbitrer un match européen masculin de rugby, lors de la victoire de Bordeaux-Bègles contre les Russes d'Enisey (36-27), durant la 4e journée de Challenge européen. Côté français, Agen compte une victoire et une défaite cette saison et reste en course pour une qualification pour les huitièmes de finale tandis que Castres reste sur deux défaites de rang.