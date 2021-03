René Bouscatel élu président de la Ligue nationale de rugby et succède à Paul Goze

René Bouscatel, président du Stade toulousain entre 1992 et 2017, a été élu ce mardi 23 mars président de la Ligue nationale de rugby (LNR), l'organe régissant le secteur professionnel français. Âgé de 74 ans, René Bouscatel succède à Serge Blanco, Pierre-Yves Revol et Paul Goze, en poste depuis 2012. Celui qui a remporté neuf titres de champion de France et quatre coupes d’Europe avec le Stade Toulousain devient ainsi le quatrième président de la LNR.

René Bouscatel, présenté comme le candidat le plus "Laporte-compatible" a donc été préféré au grand favori, Vincent Merling, président de La Rochelle. Ce dernier a même connu une grosse surprise puisqu'il n'a même pas été élu au comité directeur de la LNR.

"Je veux être le président d'une Ligue unie, forte et innovante, engagée dans un partenariat avec la FFR notamment autour du grand objectif de la Coupe du monde 2023, capable de conquérir de nouveaux publics et de nouveaux territoires, tout en promouvant un rugby solidaire, en lien avec le monde amateur et engagé sur les sujets de société", a-t-il expliqué, à peine élu.

L'ancien président de Toulouse a tout de suite été félicité par Bernard Laporte, président de la Fédération française de rugby, avant même que l'annonce de son élection ne soit officialisée par la LNR. "L’expérience exceptionnelle de dirigeant de René Bouscatel et sa passion du rugby contribueront sans aucun doute au développement des compétitions de rugby professionnel", a écrit le président de la FFR.