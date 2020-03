La Fédération américaine de rugby en faillite à cause du coronavirus

La Fédération américaine de rugby, en proie à "des contraintes financières insurmontables" depuis qu'elle a mis à l'arrêt ses compétitions nationales en raison du coronavirus, s'est déclarée en faillite, a-t-elle annoncé lundi. En se plaçant sous la protection du chapitre 11 de la loi américaine sur les faillites, USA Rugby espère se réorganiser et restructurer sa dette.

"Les défis financiers existants ont été rehaussés par l'impact de la pandémie de Covid-19 sur les activités liées au rugby", a justifié l'instance, qui a mis à l'arrêt toutes ses compétitions nationales depuis le 20 mars, se trouvant dès lors sans revenu, tout en devant combler un déficit financier.

Aux Etats-Unis comme dans le monde entier, le sport a été mis sous cloche face à la propagation galopante de la pandémie ces dernières semaines.

Le dossier de mise en faillite comprend un plan de soutien financier approuvé par le comité exécutif de l'instance dirigeante mondiale World Rugby. Le but est de permettre à la fédération américaine de se réorganiser, avec d'autres créanciers, pour mettre en place un éventuel plan de restructuration.

"Cette organisation traverse la période la plus difficile de son existence. Aucune de nos décisions n'a été pris à la légère", a déclaré Barbara O'Brien, présidente de USA Rugby. Les équipes nationales masculines et féminines de rugby à XV et à VII, a-t-elle précisé, continueront à participer aux compétitions dans lesquelles elles sont engagées lorsque le rugby pourra reprendre ses droits après la pandémie.