Suivez en direct vidéo la finale de la Champions Cup de rugby entre le Leinster Rugby et les Saracens. Duel entre Irlandais et Anglais pour cette finale de la Champions Cup édition 2018-2019 organisée au Saint-James Park de Newcastle. Le Leinster s'était défait du Stade Toulousain en demi-finale et fera figure de favori à sa propre succession. Mais attention, les Saracens comptent bien reprendre leur trophée, conquis en 2016 et 2017. Les commentaires seront assurés par Mathieu Lartot, Raphaël Ibanez et Cécile Grès.