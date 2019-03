Suivez en direct vidéo le 1/4 de finale de Champions Cup entre le Racing 92 et le Stade Toulousain. Seuls rescapés français, le Racing 92, finaliste sortant, et le Stade Toulousain, se livrent un duel fratricide à l'U Arena de Nanterre. Leaders du top 14, les Toulousains d'Ugo Mola sont légèrement favoris, puisqu'ils ont battu deux fois les Racingmen cette saison : 30-17 chez eux le 15 septembre puis 34-29 à Nanterre, le 17 février. Les commentaires seront assurés par Mathieu Lartot, Raphaël Ibañez et Cécile Grès.