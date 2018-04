Suivez en direct vidéo la rencontre entre le Racing 92 et le Munster Rugby, demi- finale de Champions Cup dimanche 22 avril. En quart de finale les Franciliens se sont imposés sur la pelouse de Clermont. Les joueurs nous avaient offert un spectacle de haut niveau avec une grosse performance du Racing 92 et notamment de Dan Carter et Marc Andreu. Le Racing sera privé de Census Johnston, pilier droit, suspendu après un mauvais geste. Le Munster a éliminé Toulon en quart de finale suite à un match haletant (20-19). Les commentaires seront assurés par Matthieu Lartot et Raphaël Ibanez, accompagnés de Clémentine Sarlat pour les interviews en bord de terrain.