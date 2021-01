Coupe d'Europe : le gouvernement recommande de reporter les rencontres européennes face aux Britanniques

Le ministère des Sports a invité les clubs français à reporter leurs matches de Coupes d'Europe de rugby face à des clubs britanniques pour éviter les risques de propagation de variants plus contagieux du virus SARS-CoV-2, responsable de la Covid-19. Conséquence, les deux prochaines journées de Champions Cup et de Challenge européen n’auront pas lieu en janvier comme prévu. Le ministère des Sports a en effet écrit ce week-end à la Ligue nationale de rugby (LNR) "pour l'inviter à reporter les prochaines rencontres incluant des clubs français, conformément aux souhaits exprimés par plusieurs clubs professionnels français de rugby ces derniers jours", détaille un communiqué.

"En outre, le ministère chargé des Sports a engagé un recensement de toutes les manifestations sportives programmées en France ces prochaines semaines incluant des participants du Royaume-Uni, ainsi que les prévisions de déplacements de délégations sportives françaises sur le sol britannique. Dès lundi, le ministère s'entretiendra avec les fédérations sportives et organisateurs d'événements concernés", ajoute-t-il.

Des bulles sanitaires pour le Tournoi des Six Nations

Par ailleurs, selon nos informations, une réflexion est en cours au sujet du Tournoi des Six Nations. Les organisateurs réfléchissent notamment à la mise en place de bulles sanitaires pendant deux mois pour permettre la bonne tenue du célèbre Tournoi. Le gouvernement, avant de donner son feu vert, attend de voir quel dispositif sanitaire les six équipes engagées sont capables de mettre en place. Enfin, et toujours selon nos informations, les tournois féminins et U20 des Six Nations sont menacés du fait du statut amateur des joueuses et des juniors.