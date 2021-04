Clermont et Toulouse s'envolent au finish en quarts de finale : ce qu'il faut retenir de la journée de Champions Cup

La journée de samedi a été riche en rebondissements pour les clubs français en Champions Cup. Clermont et Toulouse se sont imposés à l'extérieur dans les dernières minutes respectivement chez les Wasps et le Munster pour mieux se retrouver en quarts de finale. Le LOU peut signer le 3/3 des clubs français en cas de victoire à Exeter (18h30).

• Clermont n'aura maîtrisé que le suspense

Les Jaunards se sont fait peur tout seuls chez les Wasps. Très loin de leur niveau en Top 14, les joueurs de Franck Azéma n'ont pas franchement mérité leur place dans le top 8 européen samedi. Inconstants, dispendieux, les Clermontois ont couru après le score. Ce n'est qu'au bord du précipice que le Japonais Kotaro Matsushima a libéré l'ASM avec un essai à la sirène, qu'a transformé Camille Lopez : 25-27, le hold up est parfait. Mais il faudra faire preuve de bien plus de constance dans la suite de la compétition. Surtout avec le Stade Toulousain comme prochain adversaire.

• Toulouse a fait craquer le Munster

Sur la pelouse du Munster, les Toulousains ont eux aussi dû batailler. Avec de nombreux absents sur le banc et le retour des internationaux, les visiteurs ont manqué de liant et de consistance face à des Irlandais offensifs. Mais ils ont su faire le dos rond et porter l'estocade décisive à 12 minutes de la fin pour s'imposer à Thomond Park (33-40). L'équipe d'Ugo Mola a pu compter sur ses individualités avec les deux essais décisifs d'Antoine Dupont, et la magnifique prestation de sa pépite Mathis Lebel (22 ans).

Le meilleur marqueur du Top 14 a lancé les siens après un premier acte passé à subir et logiquement conclu derrière au tableau d'affichage (9-16). L'ailier a inscrit le premier essai toulousain sur une merveille de coup de pied de Romain Ntamack (43e), avant de faire la différence sur un crochet éclair pour servir Dupont vers l'en-but (68e) pour le troisième essai occitan. Le demi de mêlée tricolore a scellé le match d'un deuxième essai à trois minutes de la sirène sur un rebond heureux.

Il s'en est pourtant fallu de peu pour que Toulouse ne se dirige vers la sortie, mis à mal défensivement par des Munstermen au jeu bien plus varié que ces dernières années grâce au duo Keith Earls (doublé) – Damian De Allende pour percer la défense. Mais les points laissés en route par le demi d'ouverture Joey Carbery et une indiscipline coupable ont eu raison des velléités irlandaises. Toulouse s'en frotte les mains, avant un quart 100% français contre Clermont.