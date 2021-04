Champions Cup : le Racing 92 déroule face à Édimbourg et file en quarts de finale

Après une petite frayeur en début de match, le Racing 92 a très vite pris en main sur la rencontre face à une équipe d’Édimbourg décevante. Grâce à cette victoire (56-3), et sept essais au compteur, les Racingmen atteignent les quarts de finale pour la quatrième saison consécutive.

La feuille de match n’était pas sans rappeler un certain France-Écosse, en date du 26 mars dernier, au vu des nombreux internationaux présents au Stade de France une semaine plus tôt (quatre côté Racing, six côté Édimbourg).

Mais cette fois, l’issue a été bien différente. Les Ciel et Bleu se sont imposés 56-3 face à une très faible équipe d’Édimbourg, dimanche 4 avril, à la Défense Arena. Les Racingmen ont fait preuve d’une grande efficacité offensivement, et se sont montrés également très organisés collectivement en défense.

Pourtant, tout n’avait pas si bien commencé pour les hommes de Laurent Travers. Ils se sont fait peur dès la 3e minute, avec un essai de James Johnstone, finalement refusé pour un en-avant de Jamie Ritchie. Les Ciel et Bleu ont très vite su rebondir, en inscrivant la première pénalité de la rencontre (3-0, 7e).

L’international français Camille Chat, à l’origine du premier essai francilien sur un bon ballon de récupération (26e, 10-3), s’est montré très performant sur le plan offensif. Il a également fait preuve d’une très grande solidité en défense, en empêchant les Écossais de revenir au score dans le temps additionnel de la première période.

Deux blessés graves côté Franciliens

Le deuxième essai a été inscrit par Maxime Machenaud (34e, 20-3), sur un très bon travail de Virimi Vakatawa au début de l’action. Jordan Joseph, Louis Dupichot, Guram Gogichashvili, Teddy Thomas et François Trinh-Duc étaient ensuite à la finition sur les troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième essais de la rencontre.

Les Ciel et Bleu ne se sont pas laissés déstabiliser par les graves blessures de deux de leurs coéquipiers, sortis sur civière. L’ailier droit international Henry Chavancy s’est blessé à l’épaule droite sur l’occasion qui a conduit à l’essai de Camille Chat et est resté plusieurs minutes au sol, avant d’être transporté à l’hôpital. En seconde période (62e), c’était au tour de Dominic Bird d’être évacué du terrain avec une attelle autour du cou, après un gros coup aux cervicales.

Le Racing 92 est le troisième club français à se qualifier pour les quarts de finale. Il rejoint Toulouse et Clermont. Les Franciliens affronteront Bordeaux-Bègles ou Bristol, un match à suivre à partir de 16h sur France 2.