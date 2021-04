Champions cup : cinq chiffres à connaître avant le quart de finale entre Clermont et Toulouse

• 0 défaite pour Toulouse face à une autre équipe du Top 14 en phase à élimination directe en Champions Cup

C’est la statistique qui peut faire trembler les Auvergnats. Toulouse n’a jamais perdu face à une autre équipe du Top 14 lors des phases à élimination directe en Champions cup, même si le club a été éliminé par Brive en 1997-1998 au nombre d'essais après un nul (22-22) en demi-finale. Avec quatre titres européens à leur palmarès (1996, 2003, 2005, 2010), le Stade est le club le plus couronné dans cette compétition à égalité avec le Leinster. Mais de son côté, Clermont peut se vanter d’être plus régulier dans cette compétition sur les dix dernières années. L’ASM a participé à huit phases finales depuis 2011 contre six côté toulousain. S’ils n’ont jamais perdu face à une équipe du Top 14, les Stadistes tenteront de poursuivre cette série à l’extérieur face à Clermont, chose qu’ils n’ont plus faite depuis 2002 (15 défaites et 1 nul à Michelin, ndlr).

• 16 finales chacun dans l'ère professionnelle

Deux clubs de haut niveau s’apprêtent à se rencontrer pour ce quart de finale. Un niveau notamment visible par le nombre de finales disputées, toutes compétitions confondues, par les deux clubs français qui sont d’ailleurs les deux équipes à avoir disputé le plus grand nombre de finales depuis la professionnalisation du rugby en France en 1996.

Côté Toulousain, on dénombre six finales en Champions Cup pour quatre titres et dix finales en Top 14 pour huit sacres (1996, 1997, 1999, 2001, 2008, 2011, 2012, 2019). Les Auvergnats quant à eux se sont présentés trois fois en finale de la Coupe d'Europe sans jamais remporter le trophée. Ils ont en revanche trouvé plus de réussite en Challenge Cup puisqu'en quatre finales jouées, trois ont été remportées (1999, 2007, 2019). En Top 14, les Jaune et Bleu se sont retrouvés à neuf reprises en finale pour deux succès (2010, 2017).

Un nombre de finales égales mais si l’une des deux équipes venaient à se qualifier pour ce stade de la compétition cette année, elle pourrait devenir l’unique détentrice de ce record.

• 18e quart de finale en Coupe d’Europe pour Toulouse

La rencontre face à Clermont sera le 18e quart de finale disputé par Toulouse en Coupe d’Europe. Un nouveau record que l’équipe partage avec le club irlandais Munster. De leur premier disputé lors de l’édition de lancement en 1996, qui a vu le Stade couronné, au dernier la saison passée, les Toulousains comptent au total 11 succès à ce stade de la compétition soit 61% de réussite. De son côté, Clermont a disputé neuf quarts de finale dans cette compétition lors desquels le club s’est imposé à cinq reprises. Sans son bouillant public, l'ASM ne bénéficiera pas de l'avantage du terrain. Michelin n'est plus imprenable comme en témoigne ses deux dernières sorties européennes à domicile perdues contre le Munster et le Racing 92.

• 48 victoires en 92 confrontations pour Toulouse

Ce quart de finale de la Coupe d’Europe sera l’occasion pour les deux équipes de se retrouver pour une 93e confrontation. Rivaux récurrents en Top 14, Clermont et Toulouse disputeront seulement leur deuxième confrontation sur la scène européenne. La dernière s'est jouée il y a une éternité, 21 ans, en avril 2000. Le Stade Toulousain s’était imposé 31-18 déjà en quarts de finale de la compétition. Après 92 rencontres, les Rouge et Noir mènent la danse. Ils se sont imposés à 48 reprises, ce qui représente un total de 52% de victoires, contre 43 pour les Clermontois.

• 1281 points marqués par les deux équipes en Top 14

Une rencontre franco-française sur le plan européen est sur le papier très intéressante mais elle l’est encore plus quand les deux équipes opposées présentent les deux meilleures attaques du championnat français. À eux deux, les clubs ont marqué 1281 points en Top 14 depuis le début de la saison. Les Jaune et Bleu disposent d’un léger avantage puisqu’avec 667 points marqués ils pointent à la première place des meilleures attaques. Sur la seconde marche du podium, le Stade n’est pas loin avec 614 points. En défense, le Stade Toulousain se montre plus serein. Avec 402 points encaissés, le club dispose de la seconde meilleure défense du championnat tandis que Clermont pointe à la quatrième place avec 434 points.