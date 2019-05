Suivez en direct vidéo la finale de Challenge Cup de rugby entre La Rochelle et Clermont. Pour la première fois depuis 2012, la finale de la Challenge Cup opposera deux clubs français. Morgan Parra (ASM Clermont) et les siens ont battu Northampton et les Harlequins pour atteindre la finale à Newcastle, alors que le Stade Rochelais s'est défait de Connacht et des Sharks. Clermont briguera un 3e titre dans cette compétition alors que La Rochelle dispute sa première finale. Les commentaires seront assurés par Laurent Bellet et Jérôme Cazalbou.