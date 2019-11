Suivez en direct vidéo le test match de rugby féminin entre la France et l'Angleterre. Cette année, lors du tournoi des Six nations, les Bleues de Jessy Trémoulière se sont inclinés au Castle Park Rugby Stadium 41 à 26. mais en 2018, en France, au stade des Alpes, les Françaises avait créé l'exploit en gagnant 20-18. Ces deux matches seront commentés par Jean Abeilhou et Laura Di Muzio, accompagnés de Cécile Grès pour les interventions en bord de terrain.