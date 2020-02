Rugby - Tournoi des 6 nations 2020 : Irlande - Pays de Galles

Suivez en direct vidéo la rencontre entre l'Irlande et le Pays de Galles comptant pour la 2e journée du tournoi des 6 nations 2020. L'Irlande et le pays de Galles se sont imposés pour leur entrée en matière dans ce tournoi des Six nations 2020 la semaine dernière, respectivement contre l'Ecosse et l'Italie, et se retrouvent ce samedi, à l'Aviva Stadium, pour le choc de cette 2e journée. Les commentaires seront assurés par Matthieu Lartot et Dimitri Yachvili avec Cécile Grès en interview en bord de terrain.