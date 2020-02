Rugby - Tournoi des 6 nations 2020 : Irlande - Ecosse

Suivez en direct vidéo la rencontre entre l'Irlande et l'Écosse comptant pour la 1re journée du tournoi des 6 nations 2020. Lauréate en 2018, l'Irlande n'est pas parvenue à faire le doublé l'an passé. La réception de l'Ecosse doit permettre à Jonathan Sexton et les siens de lancer ce tournoi 2020 par une victoire avec bonus. Stuart Hogg et les Écossais s'étaient inclinés 13-22 à domicile face au XV de Trèfle l'an passé. Les commentaires seront assurés par Laurent Bellet et Jérôme Cazalbou.