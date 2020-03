Rugby - Tournoi des 6 nations 2020 : Angleterre - pays de Galles

Suivez en direct vidéo la rencontre entre l'Angleterre et le pays de Galles comptant pour la 4e journée du tournoi des Six nations 2020 de rugby. Grands favoris, les vice-champions du monde anglais ont été surpris d'entrée par l'équipe de France lors de la 1re journée. Malgré leur victoire peu emballante contre l'Irlande le 23 février, ils peuvent encore prétendre au titre. Mais le pays de Galles, lui aussi battu par le XV de France, sera à la recherche de sa première victoire en Angleterre dans le tournoi depuis 2012. Les commentaires seront assurés par Laurent Bellet et Jérôme Cazalbou.