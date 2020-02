Suivez en direct vidéo la rencontre entre le Pays de Galles et l'Italie comptant pour le tournoi des 6 nations de rugby. Choc des extrêmes pour lancer ce tournoi des Six nations 2020 entre le champion sortant, le Pays de Galles d'Alun Wyn Jones et l'Italie, bonne dernière l'an passé avec 5 défaites en autant de rencontres. Les commentaires seront assurés par Matthieu Lartot, Vincent Clerc et Cécile Grès en bord terrain.