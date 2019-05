XV de France : Jacques Brunel officialise l'arrivée de Fabien Galthié comme assistant pour la Coupe du monde 2019

C'était devenu un secret de Polichinelle, c'est désormais acté : Fabien Galthié rejoint le staff de l'équipe de France de rugby. Le sélectionneur du XV tricolore Jacques Brunel l'a confirmé dans une interview donnée sur le site de la fédération française. "Fabien s’occupera surtout de l’animation collective, a-t-il expliqué. Il sera là pour apporter sa vision." Brunel a appuyé cette décision en assurant que Galthié pouvait "apporter quelque chose en amenant un œil nouveau." Mais il a également tenu à confirmer ses "anciens" adjoints (Elissalde, Bonnaire, Bruno), qui ont mal vécu ces dernières semaines et toutes les rumeurs entourant l'arrivée de l'ancien coach du RCT et de plusieurs autres personnes, un temps annoncées (Laurent Labit par exemple): "Les membres de l'encadrement actuel gardent la totalité de leurs prérogatives".

Pour la préparation à la prochaine Coupe du monde, le staff se renforce également dans son secteur de la préparation physique. Là-aussi, ce n'est que la confirmation d'une information sortie depuis plusieurs jours: Thibault Giroud a quitté le RCT à la grande colère de son président Mourad Boudjellal. "Il nous rejoint avec un oeil neuf pour proposer de nouvelles idées concernant la préparation physique", indique Brunel sur le communiqué de la FFR.

L'exigence et la connaissance de Galthié au service des Bleus

Avec ces deux renforts de choix, qui devraient prendre la succession de l'actuel staff à l'issue de la Coupe du monde (avec Raphaël Ibanez comme manageur, Laurent Labit comme adjoint notamment) pour débuter un mandat de quatre ans en étant pleinement aux manettes du XV de France, Jacques Brunel compte redonner des couleurs à sa formation. "A travers notre préparation, avec ces apports dans le staff et peut-être des joueurs nouveaux ou différents, créer une émulation et un enthousiasme doit nous permettre de livrer une grande Coupe du monde", déclare l'actuel sélectionneur. Une phrase qui peut vouloir dire que l'arrivée des deux hommes peut provoquer des changements dans la sélection des joueurs.

Connu pour être extrêmement exigeant avec ses hommes, ce qui la régulièrement conduit à des conflits y compris avec d'actuels internationaux, Fabien Galthié est aussi l'un des meilleurs tacticiens de l'Hexagone. Depuis son départ de Toulon à la fin de la saison 2017-2018, il a eu le temps de beaucoup réfléchir au type de "jeu qui gagne". Placé dans une position plus en retrait, avec une vision globale, son apport sur le jeu du XV de France peut se révéler très important. A 50 ans, il connaît bien Jacques Brunel pour avoir été un de ses joueurs pendant six saisons lorsqu'il évoluait à Colomiers, avec une victoire en Challenge Européen, une finale perdue en Coupe d'Europe et en championnat de France à la clé. En tant qu'entraîneur, Galthié a remporté un titre de champion de France (avec le Stade Français en 2007) et disputé deux autres finales (avec le Stade Français en 2005 et avec Montpellier en 2011).

Redresse la barre: 11 défaites en 16 rencontres depuis 2018

4e du dernier Tournoi des 6 Nations, soit le deuxième meilleur résultat de la France depuis 2012 (mais moins bien que la 3e place des hommes de Guy Novès en 2017 quelques mois avant son limogeage), les Bleus sont en souffrance. Depuis l'arrivée de Jacques Brunel, ils n'ont remporté que 5 victoires en 16 rencontres. Dans une poule avec l'Argentine et l'Angleterre lors de la Coupe du monde, les Français savent que le défi sera majeur pour atteindre les quarts de finale. Ne pas sortir des poules serait une première dans l'histoire du XV de France en Coupe du monde.