Ouverture de la billetterie du Mondial 2023 au grand public : les 3 manières d'obtenir le précieux sésame

• Des billets par ville

Bien que toutes les affiches disputées dans les neuf villes hôtes (Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Nice, Nantes, Saint-Denis, Saint-Etienne, Toulouse) ne soient pas encore connues - certaines phases de qualification au Mondial étant toujours en cours - il est possible d'acheter des packs de trois ou cinq matches de poule joués dans un même stade.

Les détenteurs d'un pack Saint-Denis (Stade de France) assisteront notamment à France - Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud - Irlande ou encore Irlande - Ecosse. Parmi les matches joués à Marseille, deux affiches sont déjà connues : Angleterre - Argentine et Afrique du Sud - Ecosse.

A Lyon, le pays de Galles sera opposé à l'Australie et la France à l'Italie. A Nice, l'Angleterre rencontrera le Japon et à Nantes le pays de Galles défiera les Fidji. Enfin en achetant le pack Nantes, les spectateurs verront entre autres le Japon affronter l'Argentine.

• Des billets par équipe

Il est également possible de se concentrer sur une seule formation, en prenant un pack "Équipes" qui comprend tous les matchs de poule d’une nation plus le quart de finale en option (soit 4 ou 5 matches dans différentes villes). Au total, douze packs seront proposés, un par équipe déjà qualifiée. Pour assister aux rencontres des Bleus (dont France - Nouvelle-Zélande et France - Italie), il faudra ainsi se rendre à Saint-Denis, Lille, Lyon et Marseille.

• Des billets individuels disponibles en 2022

Pour acheter des billets à l'unité, il faudra s'armer de patience : les billets individuels ne seront vendus qu'en septembre 2022, une fois la vente de packs terminée. Les packs de billets "Ville" et "Equipe" seront mis en vente à partir de 18h00 ce mardi 6 avril sur le site tickets.rugbyworldcup.com.

