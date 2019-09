Coupe du monde de rugby : Suivez Angleterre - Tonga EN DIRECT

Suivez en direct commenté le match entre l'Angleterre et les Tonga. Les Anglais archi-favoris de la rencontre se doivent de l'emporter face aux Tonga pour leur entrée en lice dans le tournoi. Dans un groupe C, dit "groupe de la mort", le XV de la Rose entame ce mondial avec le plein de confiance. Fin août, ils ont remis les pendules à l'heure en battant l'Irlande (57-15). Et Eddie Jones, le sélectionneur de l'Angleterre, compte bien démarrer fort pour effacer le fiasco de 2015 et l'élimination en phase de poules à domicile.