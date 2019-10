Coupe du monde de rugby : Brunel choisit une charnière Serin-Ntamack contre les Tonga

Auteur d'une excellente prestation mercredi face aux Etats-Unis, Baptiste Serin en récolte désormais les fruits. Il sera titularisé par Jacques Brunel pour le prochain match de l'équipe de France ce dimanche face aux Tonga. Le sélectionneur fait le pari de le choisir à la place d'Antoine Dupont, pour former la charnière avec Romain Ntamack.

Par ailleurs, le capitaine Guilhem Guirado sera laissé sur le banc. C'est Camille Chat, déjà titulaire face aux Américains, qui débutera à sa place. Trois autres titulaires face aux Etats-Unis le seront également ce dimanche : Paul Gabrillagues, Alivereti Raka et Sofiane Guitoune. Le capitaine sera Jefferson Poirot.

Le sélectionneur a clairement décidé de relancer ses cadres, le dernier match de l'équipe de France n'ayant pas été tout à fait rassurant. D'autant que la qualification n'est pas encore assurée, et que les Tonga sont une équipe beaucoup plus dangereuse que les Etats-Unis. Ainsi, on retrouve notamment la troisième ligne Ollivon-Alldritt-Lauret. Damien Penaud, Sébastien Vahaamahina et Maxime Médard seront également présents. Les remplaçants seront connus vendredi.