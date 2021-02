Coupe du monde 2023 : le XV de France face aux All Blacks en ouverture

Le XV de France lancera la Coupe du monde 2023 à domicile par un choc face aux All Blacks le 8 septembre, selon le calendrier de la compétition dévoilé ce vendredi 26 février.

"Comme on se retrouve", dit le dicton. Ce vendredi, le calendrier de la Coupe du monde de rugby 2023 a été dévoilé. Et le XV de France va commencer son Mondial à domicile par un choc face aux Néo-Zélandais le 8 septembre prochain. Une affiche en ouverture qui doit ravir Claude Atcher, le directeur du Mondial, puisqu'il avait déjà évoqué cette rencontre avant le tirage des poules, dans des propos rapportés par L’Équipe : "Personnellement, j’adorerais un match France – Nouvelle-Zélande en match d’ouverture. Ça serait un événement que les deux meilleures équipes jouent le premier match."

Il s'agira de la huitième confrontation entre Français et Néo-Zélandais en Coupe du monde. En 2011, les deux nations s'étaient déjà affrontées lors de la phase de poules, pour une victoire des All Blacks (37-17), avant de se retrouver en finale pour le sacre des Kiwis (8-7). Au total, les Bleus n'ont battu l'équipe à la fougère qu'à deux reprises, 43-31 en demi-finale de l'édition 1999 et 20-18 en quarts du Mondial 2007, à chaque fois au terme de matches restés dans les mémoires.

S’ils se qualifient pour les quarts de finale, les deux adversaires du premier match ne pourront pas se retrouver avant la finale, programmée le 28 octobre, au Stade de France. C'est d'ailleurs le scénario idéal, selon Atcher. "J'adorerais voir une finale entre la France et la Nouvelle-Zélande, voire contre l'Angleterre. C'est nos meilleurs ennemis. À deux minutes de la fin, on met un drop ou une pénalité, qui nous permet d'être champions du monde. D'un point...", se met-il à rêver.

L'Italie pour terminer

Les Bleus, placés dans la poule A, termineront la phase de groupe face à l'Italie, le 6 octobre à Lyon. La finale aura lieu le 28 octobre au Stade de France. La France affrontera également un qualifié de la zone Amérique le 14 septembre à Lille, puis celui de la zone Afrique le 21 septembre à Marseille.

De leur côté, les tenants du titre sud-africains lanceront leur campagne devant l'Écosse, le 10 septembre puis croiseront le fer avec l'Irlande, le 23 septembre. Dans la poule D, l'Angleterre retrouvera le 9 septembre l'Argentine, et le Japon, dernier hôte du Mondial. Enfin, les Fidjiens auront fort à faire dans le groupe C, avec le pays de Galles, qu'ils défieront le 10 septembre et l'Australie, le 17.