Coupe du monde 2019 : Nouvelle-Zélande - Irlande en direct

Choc au sommet pour ce deuxième quart de finale de la Coupe du monde de rugby ! La Nouvelle-Zélande, grandissime favorite à sa propre succession, affronte l'Irlande pour une place dans le dernier carré du Mondial japonais. Les All Blacks ont, sans surprise, déroulé en phase de poules avec trois succès en autant de matches joués et un nul pour celui annulé contre l'Italie. Pour le XV du Trèfle, la donne est différente, battu pour la première fois par le Japon, les Irlandais (3 victoires / 1 défaite) se sont repris au fil de la compétition et veulent croire en l'exploit. Coup d'envoi à 12h15.