Coupe du monde 2019 : L'Irlande valide sans difficulté sa place en quarts après son succès contre les Samoa

L’Irlande a remporté ce samedi son dernier match de la poule A contre les Samoa (47-5), un succès acquis sans grande opposition, construit dans les vingt premières minutes de la rencontre. En effet, le XV du Trèfle a évolué face à une équipe fébrile et vite débordée par les assauts irlandais. Au final, les Irlandais se qualifient pour les quarts de finale et reprennent provisoirement la tête du groupe A.

L’Irlande n’a eu besoin que de quatre minutes pour imposer son jeu physique et perforer une fébrile défense samoane. Sur une touche, Rory Best, le talonneur et capitaine irlandais, a été à la conclusion d’un ballon porté progressant sans difficulté jusqu’à la ligne d’en-but des Samoa. Un essai transformé par Jonathan Sexton (5e, 7-0). En supériorité numérique, les hommes de Joe Schmidt ont pris le large sur un essai d’un autre pilier vert, Tadgh Furlong, repoussant les défenseurs dans leur en-but (10e, 12-0).

Sexton, une copie presque parfaite

Après un troisième essai inscrit et transformé par Sexton (22e, 21-0), les Samoans ont eu un court espoir pour revenir dans la rencontre après un premier essai marqué par son capitaine Jack Lam (26e, 21-5), puis après l’expulsion de Bundee Aki, le centre irlandais (29e).

Mais à 14 contre 15, les Verts ont mis dix minutes à retrouver leur efficacité, une nouvelle fois dans une épreuve de force. Sur une mêlée, Sexton, encore lui, a été servi par son demi de mêlée Conor Murray pour aplatir l’essai du bonus offensif avant la pause (39e, 26-5). Le demi d'ouverture marquait alors son deuxième essai du match, mais ratait son premier coup de pied. Un loupé qui peut paraître anecdotique tant il a été précieux dans ce large succès.

YUJI SAKAGUCHI / YOMIURI / THE YOMIURI SHIMBUN © Jonathan Sexton auteur de deux essais contre les Samoa

Une fin de rencontre en mode gestion

Au retour des vestiaires, les Irlandais ont continué leurs travaux de démolition en mêlée. Passeur en première période, Jordan Lamour a marqué le 5e essai du XV du Trèfle (49e, 31-5). C'est ensuite que Schmidt a décidé de faire tourner son équipe pour gérer la fin de la rencontre. CJ Stander (65e) et Joey Carbery (70e) ont participé à la fête, en salant l'addition pour un score final de (47-5).

A l'issue de ce succès tout en maîtrise, les Irlandais peuvent se tourner désormais vers les quarts de finale. Ils reprennent provisoirement la tête du groupe A, en attendant la rencontre entre le Japon et l'Ecosse.