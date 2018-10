Champions Cup : le Stade Toulousain crée l'exploit contre Bath

Le Stade Toulousain a réalisé une performance majuscule ce samedi en s'imposant à Bath (20-22) lors de la première journée de Champions Cup. Un démarrage canon pour les Français, bien aidés par un Sofiane Guitoune dans tous les bons coups ainsi qu'un excellent Maxime Médard, qui termine la rencontre avec un essai et un sauvetage incroyable sur Burns en fin de match. Un miracle qui vient récompenser les efforts du Stade Toulousain face à l'écurie anglaise.

Toulouse peut remercier Maxime Médard. Sans lui, la victoire se serait envolée. A son compteur, un essai et un geste défensif aussi surprenant qu'incroyable. A la 74e minute, les Bath met la pression sur les Français au point d'envoyer Freddie Burns aux portes de l'essai. C'était sans compter Maxime Médard qui vint stopper l'arrière - qui commençait à célébrer ce qu'il pensait être un essai. Par derrière, le toulousain chipe le ballon à quelques mètres du sol pour enlever aux Anglais la balle de match.

Un exploit au bout du suspense

Après une première période intense, les Toulousains se retrouvent menés 17-12, un score qui permettait d'y croire encore. Leur bonne entame de match ponctuée par l'essai de Médard (8e) sur un service de Tekori donnait confiance au Stade Toulousain. A l'impact, Bath a serré le jeu pour reprendre la main et rentrer au vestiaire en menant la danse. Il faudra attendre l'heure de jeu pour voir la tendance s'inverser. A la 62e, Guitoune s'échappe et propulse son club devant (22-20). Burns décrochera la palme d'homme clef de la rencontre en trouvant le poteau sur pénalité et en s'illustrant par son essai manqué. Sans ça, l'exploit n'aurait probablement pas eu lieu.