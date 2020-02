Roland-Garros : Roger Federer déclare forfait pour une opération du genou

Pour la première édition avec un toit, Roland-Garros devra se passer de l'un de ses chouchous. Roger Federer, dont le retour en 2019 à Paris après trois années d'absence volontaire avait déchaîné les foules, a en effet annoncé qu'il ne pourrait pas disputer la prochaine édition.

Sur son compte Twitter, il indique: "Mon genou droit me pose des problèmes depuis un moment. J'espérais que cela irait, mais après plusieurs examens, des discussions avec mon équipe, j'ai décidé de subir une arthroscopie hier en Suisse. Après avoir réalisé cette chirurgie, les médecins m'ont confié qu'il s'agissait de la bonne option et ils sont confiants pour un bon rétablissement." Mais cette opération et la convalescence qui s'en suit va le conduire à devoir déclarer forfait pour plusieurs tournois: Dubaï, Indian Wells, Bogota, Miami et Roland-Garros.

A 38 ans, c'est donc la quatrième fois qu'il ne disputera pas le "French". Un coup dur pour les spectateurs, mais aussi pour lui puisqu'il va manquer de nombreuses semaines où il avait emmagasiné énormément de points en 2019. Outre sa place de demi-finaliste à Paris, il avait ainsi remporté le tournoi de Dubaï, celui de Miami, atteint la finale à Indian Wells, sans compter les deux quarts de finale à Madrid et à Rome lors de son retour sur terre battue.

Bref, Roger Federer va rétrograder au classement. Mais c'est pour revenir plus fort sur les deux gros objectifs majeurs de sa saison 2020 : Wimbledon, où il a sans doute le plus de chances d'accrocher un 21e tournoi du Grand Chelem, et les Jeux Olympiques de Tokyo, où il vise une première médaille d'or individuelle.