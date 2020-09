Roland-Garros : Nadal, Thiem-Cilic, Williams et Monfils... le "Set à suivre" de la 2e journée

• Nadal-Gerasimov : l'ogre de l'ocre fait son entrée

Poussez-vous, il arrive ! Rafael Nadal, le Taureau de Manacor, l'Ogre de l'ocre, le duodécuple vainqueur de Roland-Garros est de retour sur ses terres. Le contexte inédit, entre le froid, le public limité et les nouvelles balles plus lourdes, peut-il jouer des tours à l'Espagnol ? L'invincible a cédé en quarts à Rome face à Diego Schwartzman. Faux pas ou signal d'alarme ? Le Biélorusse Egor Gerasimov, 83e mondial, est le premier à se dresser sur sa route. Une première sortie sur le nouveau court Philippe-Chatrier pour Nadal en clôture de cette deuxième journée.

• Cilic-Thiem : duel de vainqueurs de l'US Open

Après Stan Wawrinka et Andy Murray dimanche, le premier tour de Roland-Garros nous offre un nouveau duel entre deux vainqueurs de Grand Chelem. Dominic Thiem est le dernier à rejoindre ce cercle prisé, tout juste sacré à l'US Open. Un titre six ans après celui de Marin Cilic à Flushing Meadows. Thiem n'aura pas de tour de chauffe pour réussir la transition sur terre battue, sa surface forte. Il peut s'appuyer sur ses trois victoires en autant de rencontres face à Cilic, la dernière au 3e tour de l'US Open. Mais physiquement au bord de l'effondrement lors de sa finale contre Alexander Zverev, l'Autrichien a-t-il pu pleinement récupérer ? Réponse dès ce lundi.

• S. Williams-Ahn : Margaret Court toujours dans le viseur

Dominic Thiem a enfin remporté son premier Grand Chelem, Serena Williams rêve elle d'un 24e titre et d'égaler le record de Margaret Court. La reine du tennis ne s'est plus imposée depuis l'Open d'Australie 2017, et reste sur quatre finales perdues. La terre battue n'a jamais été son terrain de prédilection, même si elle compte trois victoires Porte d'Auteuil, mais pas de quoi freiner son insatiable appétit. Pour ses débuts, elle affrontera sa compatriote Kristie Ahn, 102 mondiale. Et devra composer avec un talon d'achille toujours fragile."Si je ne pensais pas être en forme, je ne serais pas là aujourd'hui, a-t-elle expliqué en conférence de presse. Je ne suis pas à 100 % mais je pense que tout athlète de haut niveau a toujours un petit problème ici ou là. On n'est jamais à 100 %, il faut pouvoir gérer ces petits soucis."

Serena Williams à l'US Open © AFP

• Svitolina-Gracheva et Monfils-Bublik : les GEMS privatisent le Lenglen

Loin de nous l'idée de faire dans les potins, mais difficile d'éviter un sourire à la découverte du programme de ce lundi. Elina Svitolina et Gaël Monfils, en couple à la ville, vont se succéder sur le court Suzanne Lenglen. L'Ukrainienne, tête de série numéro trois, peut rêver d'accrocher un premier titre du Grand Chelem. Elle devra d'abord écarter la Russe Varvara Gracheva, 89e mondiale à 20 ans. Svitolina s'était révélée ici en 2015, en atteignant les quarts de finale face à Ana Ivanovic. Pour Monfils, le titre relèverait de l'exploit. Mais le Français, éliminé en 8e par le futur finaliste Thiem l'an dernier, a les armes pour être le meilleur représentant tricolore. Tête de série numéro huit, il devra faire face au Kazakh Alexander Bublik, 49e mondial.

• Les Français du jour : le défi de Dodin

Douze Français auront la chance d'affronter le mauvais temps parisien ce lundi. Océane Dodin démarre par un sacré défi. La 118e mondiale a hérité de la tête de série numéro sept, Petra Kvitova. Au moment d'ouvrir la journée sur le court Philippe Chatrier, la Française devra se rappeler que la Tchèque n'a que peu brillé sur la terre battue (elle n'a plus passé les 8e depuis 2012). Corentin Moutet, déjà de sortie dimanche, doit terminer sa rencontre face à l'Italien Lorenzo Giustino, interrompue à cause de la nuit (6-0, 6-7, 3-4).

Sur le Simonne Mathieu, la journée sera marquée par l'affrontement tricolore entre Chloé Paquet, 185e mondiale, et Alizé Cornet, 52e. Une autre lutte fratricide aura lieu sur le court numéro 7, avec l'opposition entre Hugo Gaston et Maxime Janvier. Arthur Rinderknech, 162e mondial, devra se surpasser pour écarter le Slovène Aljaz Bedene, 56e. Pierre-Hugues Herbert, 78e, démarre lui avec un adversaire à sa portée, l'Américain Michael Mmoh, classé 100 places plus bas. Il ouvrira le court 14, où lui succédera un peu plus tard la jeune Diane Parry, 18 ans. Encore loin du Top 100 (277e), elle fait face à la Slovène Polona Hercog, 47e mondiale. Elsa Jacquemot (525e) et Clara Burel (357e) affronteront respectivement la Mexicaine Renata Zarazua (178e) et la Néerlandaise Arantxa Rus (67e).