Roland-Garros : Nadal - Schwartzman la revanche, une première pour Djokovic et Tsitsipas en Grand Chelem, le "set à suivre" de la 13e journée

Rafael Nadal pour une revanche face à Diego Schwartzman

La dernière fois que Rafael Nadal et Diego Schwartzman se sont retrouvés face à face, c’était il y a trois semaines, au tournoi de Rome. Le duel avait tourné en faveur de l’Argentin, 14e mondial. Mais si cette défaite de l'ogre de la terre battue inquiétait à la veille de Roland-Garros, les autres statistiques rassurent. En 10 confrontations, dont une Porte d’Auteuil en 2018, l’Espagnol s’est imposé à neuf reprises. Rafael Nadal aura probablement à cœur de prendre sa revanche, d’autant plus, ici, à Roland-Garros, sa deuxième maison tant il domine sur le tournoi.

Toutefois, le Majorquin pourrait bien être mis en difficulté lors de cette demi-finale. Diego Schwartzman, en confiance après leur dernier duel sur terre battue et fort de son match marathon face à Dominic Thiem (plus de 5 heures de jeu et cinq sets) pourrait venir perturber le numéro 2 mondial, à condition que les deux jours de repos lui aient permis de récupérer suffisamment pour affronter "Rafa". Ce dernier n’a d’ailleurs jamais été vraiment inquiété depuis le début du tournoi. Il n’a en effet perdu aucun set et n’a même concédé que 34 jeux sur l’ensemble de ses matches.

Djokovic-Tsitsipas, pour une première en Grand Chelem

Ils vont s’affronter pour la première fois à Roland-Garros. Si les deux hommes se sont déjà affrontés en Masters 1000 et en ATP 250, ils ne se sont jamais affrontés en Grand chelem. En cinq confrontations, Novak Djokovic a un petit ascendant sur Stefanos Tsitsipas, avec 3 victoires. Ce match sera donc une grande première et le match promet d’être un véritable spectacle. En effet, le Grec est sur une très bonne dynamique depuis le début de ce Roland-Garros. En dehors de son premier tour qui a été compliqué face à l'Espagnol Jaume Munar (il était mené 2 sets à 0), le Grec a remporté tous ses autres matchs en trois sets, et s’est donc plutôt économisé pendant sa quinzaine. Près de deux ans après l'Open d'Australie 2019, le numéro 6 mondial a retrouvé le chemin des demi-finales en Grand Chelem, et va découvrir sa première Porte d'Auteuil. A 22 ans, il devient le plus jeune demi-finaliste à Paris depuis Del Potro en 2009.

En bonne condition, il pourrait donc donner du fil à retordre au numéro 1 mondial, qui est apparu affaibli mercredi lors de son match face à Pablo Carreno Busta. Strappé au cou et gêné au bras gauche, plutôt amorphe dans ses déplacements et complètement passif, Novak Djokovic a fait douter les observateurs lors de son début de match. Mais, le “Joker” a repris du poil de la bête et a fini par s'imposer pour atteindre le dernier carré du tournoi pour la 10e fois. Reviendra-t-il sur le Central revigoré ? Réponse ce vendredi.

Encore un espoir français...

Il y a encore un espoir de victoire dans les rangs tricolores. La Française Kristina Mladenovic est engagée en demi-finale du double dame ce vendredi avec sa partenaire Tímea Babos, avec qui elle est tenante du titre. Elles seront opposées à la paire tchèque Barbora Krejčíková / Kateřina Siniaková, têtes de série numéro 2. Le combat sera rude mais leur expérience du titre de l’an passé devrait les aider à gérer au mieux ce match.

Iga Swiatek est partout

Après s’être qualifiée pour la première fois de sa carrière en finale d’un Grand Chelem en simple, Iga Swiatek, encore elle, veut pulvériser tous les records. Pour sa première participation dans le tableau de double dame, la Polonaise de 19 ans est déjà en demi-finale avec sa partenaire américaine Nicole Melichar. Elles seront opposées à la paire, Alexa Guarachi / Desirae Krawczyk, têtes de série numéro 14, pour une place en finale. Le calendrier de la jeune femme est donc bien chargé puisqu'après sa demi-finale en double, elle devra jouer sa finale en simple samedi, avant de jouer sa finale double, si qualification il y a, dimanche.

