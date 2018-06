Roland-Garros : Nadal continue tranquillement sa route après sa victoire contre Marterer

Rafael Nadal file en quart de finale. L'Espagnol n'a toujours pas laissé le moindre set depuis le début du tournoi. Pourtant, Maximilian Marterer n'a pas démérité ce lundi. Le jeune allemand a été capable à plusieurs reprises de déborder Nadal sur le court, avec un certain cran. Mais cela n'aura encore une fois pas suffi, ne serait-ce que pour ravir une manche à la tête de série numéro 1. Nadal s'impose 6-3, 6-2, 7-6 et affrontera Schwartzman en quart de finale.

Pas de panique pour Rafael Nadal. L'homme aux 10 victoires finales à Roland-Garros a passé à peine deux heures sur le court contre l'Allemand Maximilian Marterer. Une victoire en trois sets face à un adversaire abordable, mais prometteur. Le gaucher de 22 ans, 70e au classement ATP, va intégrer le top 50 grâce à son huitième de finale aux Internationaux de France.

900ème victoire de Nadal

Il aura posé plus de problèmes à un numéro 1 mondial qui monte en puissance que Richard Gasquet. 11 jeux remportés, 2 breaks obtenus et 2 heures et demi passées sur le court. A l'instar de Simone Bolelli, l'Allemand a poussé Rafael Nadal au tie-break lors du troisième set, en vain. L'Espagnol poursuit sa route et affrontera Diego Schwartzman, tête de série numéro 11, en quart de finale.

Rafael Nadal s'amuse au filet face à Marterer