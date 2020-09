Roland-Garros : meilleures chances françaises, possible der' et rentrée du Djoker... Le "Set à suivre" de la 3e journée

• Le premier coup du Djoker

On l'attend toujours, cette première défaite à la régulière pour Novak Djokovic en cette saison 2020. Et à moins qu'une nouvelle juge de ligne n'ait le malheur de se trouver sur le chemin de la balle de numéro un mondial, on pourrait bien l'attendre encore d'ici à la fin de cette édition. Car le Serbe est plus que jamais favori, dans des conditions qui n'avantagent pas (du tout) son rival Rafael Nadal. Sa première victime désignée se nomme Mikael Ymer. Il est Suédois, a 22 ans, est pétri de talent, et va se faire flétrir par le Serbe. Non, ne soyons pas définitifs, d'autant que le bougre a vraiment un CV d'empêcheur de tourner en rond en devenir : il a été finaliste de Wimbledon junior en 2015, puis champion d'Europe junior. Alors attendons un peu - quand même - avant de rajouter une 32e victoire à l'improbable bilan de Novak Djokovic cette année.

à voir aussi

Roland-Garros : l'US Open vraiment oublié pour Novak Djokovic ?

• Chapeau Simon ?

Shapovalov - Simon, ce match sent la belle opposition de style. Entre un Denis Shapovalov ultra-offensif, prêt à mitrailler ses adversaires à coups de boutoir de chaque côté, et un Gilles Simon qui se nourrit des adversaires puissants et adore les dérégler avec ses balles cotonneuses. Alors, certes, "Gillou" n'est plus ce numéro 6 mondial capable de regarder Rafael Nadal dans les yeux il y a dix ans. En fait, il n'est plus capable de dépasser le 2e tour d'un tableau principal depuis mars dernier. Mais soyons optimistes, espérons que la terre lourde annihile un peu les frappes d'un Shapovalov qui marche sur l'eau ces derniers temps, et que le théâtre du Lenglen rallume en Gilles Simon les feux d'antan.

à voir aussi

Roland-Garros : Djokovic, Mladenovic, Gasquet, Pliskova... Le programme complet de ce mardi 29 septembre

• La der' de Pauline Parmentier

Une ère va prendre fin sur ce Roland-Garros. Celle des années 2008-2018, où l'on comptait toujours les mêmes noms dans le tennis féminin français : Marion Bartoli, Tatiana Golovin un temps, Emilie Loit, Alizé Cornet sur la fin, et puis, l'éternelle Pauline Parmentier. Parmentier, ça sent bon le match au couteau sur un court annexe de Roland-Garros, ça fleure la Fed Cup, les défaites mais les victoires aussi (oui il y en a eu, et de belles), les petits tournois au fin fond de la Turquie pour engranger des points, les "First" empilés d'autres fois... Elle l'a confirmé avant Roland : Parmentier prendra sa retraite à l'issue de cette saison. Son match face à Kudermetova pourrait donc être le dernier. Allez, vous prendrez bien une petite dose de nostalgie avec nous sur le court Simonne-Mathieu?

Pauline Parmentier est tombée d'entrée face à la n°4 mondiale. © Anne-Christine POUJOULAT / AFP

• Gasquet ou Bautista Agut, qui sera le plus solide ?

On ne va pas se le cacher, il y a de grandes chances que ce soit l'Espagnol. Roberto Bautista Agut est encore au faîte de sa carrière, Richard Gasquet plus vraiment, même s'il se bat bien et garde de beaux restes. Le Français n'a jamais trop aimé jouer contre ce type de joueur qui lui ressemble un peu, capable de tenir l'échange, de trouver des angles, de construire ses points de manière progressive. Son bilan face au père spirituel officiel de Bautista Agut, David Ferrer, le montre : 10-3 en sa défaveur. D'ailleurs, Bautista Agut - Gasquet, ça donne 6-2 pour l'Espagnol avec notamment une dernière victoire en deux sets au Masters 1000 de Cincinnati en août dernier. Mais c'est Roland. Et comme pour Simon, on guette l'éclat qui ramènera Gasquet dans la lumière d'un passé pourtant pas si lointain.

à voir aussi

Le marathon de Moutet, le naufrage d'une finaliste, l'autoroute de Nadal... ce qu'il faut retenir de la 2e journée

• Et si c'étaient eux les meilleures chances françaises ?

Kristina Mladenovic est la numéro un française, et elle joue aujourd'hui. Mais nous vous parlerons plutôt de Fiona Ferro. Car comme Gaël Monfils qui s'est incliné ce lundi dès le 1er tour, il se pourrait que Kiki ne soit pas la véritable chef de file bleue sur ce Roland. Il y a d'abord Caroline Garcia qui, en se débarrassant d'une tête de série, Anett Kontaveit. Et puis il y a Fiona Ferro qui, avant d'être arrêtée par une blessure fin août, avait franchi une nouvelle étape dans sa progression constante en remportant le tournoi de Palerme. Ce mardi, elle affronte Heather Watson au 1er tour, un match largement abordable. La Britannique a échoué au premier tour des cinq derniers tournois auxquels elle a participé. Un succès pourrait aider Ferro à se mettre en jambes et en confiance, en vue d'un choc face à Elena Rybakina, l'une des joueuses en forme ces dernières semaines. Si elle passe Rybakina, comme Garcia, elle s'ouvrira des portes pour voir beaucoup plus loin.

Du côté des hommes également, le "vrai" numéro un français des dernières semaines va jouer. Il s'agit d'Ugo Humbert, demi-finaliste à Hambourg la semaine passée et tombeur de Daniil Medvedev. Lui aussi a un premier match abordable, face au lucky loser Molemans. Alors si vous voulez ce que la France fera sans doute de mieux dans cette édition, c'est par ici.

à voir aussi