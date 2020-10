Roland-Garros : Les chiffres d'une finale record Nadal-Djokovic

56 : Rafael Nadal et Novak Djokovic vont se rencontrer pour la 56e fois de leur carrière. C’est un record dans l’ère Open puisque aucun autre duo ne s’est autant joué. Au total, Djokovic s’est imposé 29 fois et Nadal 26 lors de leurs 55 premières rencontres. En finale, le Serbe mène également (15-11) mais l’Espagnol est devant sur les confrontations en Grand-Chelem (11 victoires à 9).

9 : À Paris, les deux hommes vont disputer leur neuvième finale de Grand Chelem commune (seulement devancés par Chris Evert et Martina Navratilova : 14). Ils sont pour le moment à égalité (4-4) mais les chiffres sur terre battue et à Roland-Garros plaident en faveur de Nadal. L’Espagnol, qui n’a perdu qu’un set lors de l’édition 2020, s’est imposé 17 fois contre le Serbe sur son revêtement favori (7 défaites) et n’a pas faibli en finale (7-4). À "Roland", le gaucher a également battu Djokovic à six reprises (une défaite) et lors de toutes leurs finales communes (2-0, 2012 et 2014).

100 : S’il s’impose sur le court Philippe-Chatrier, Rafael Nadal remportera sa 100e victoire à Roland-Garros. Un chiffre symbolique après avoir battu Jannik Sinner lors de son 100e match parisien en quart de finale. L’Espagnol en est actuellement à 99 succès en 101 matches (2 défaites). Parmi ses bourreaux, Novak Djokovic. Le Serbe l’a vaincu en 2015 (1/4), lors de leur dernière rencontre aux Internationaux de France. En cas de victoire ce dimanche, le natif de Manacor, sur l'île de Majorque, remporterait également son 999e succès sur le circuit ATP.

18 ou 20 : Novak Djokovic a l’opportunité de se rapprocher des 20 titres en Grand Chelem de Roger Federer (en 31 finales), tandis que Rafael Nadal a la possibilité de l’égaler. Le Serbe peut en effet glaner son 18e sacre (en 27 finales), dont deux à Roland-Garros (en 5 finales). Il deviendrait alors le premier joueur de l’ère Open à remporter chaque finale des quatre prestigieux tournois à deux reprises. Quant à Rafael Nadal, il peut égaler le Suisse (20 titres en 28 finales) s’il s’impose porte d’Auteuil. Dans tous les cas, avec 13 finales à Paris, il battra un autre record de Federer, qui a "seulement" disputé 12 finales dans un même tournoi du Grand Chelem, à Wimbledon (8 titres).

67 : C’est l’âge de cumulé de Rafael Nadal, 34 ans, et Novak Djokovic, 33 ans. Ils joueront ainsi la "plus vielle finale" de Roland-Garros. Les Australiens Rod Laver, 30 ans, et Ken Rosewall, 34 ans, étaient jusqu’à présent les détenteurs du record (Roland-Garros 1969). À 34 ans 130 jours, Nadal devient également le troisième finaliste le plus âgé de l’ère Open, aux Internationaux de France, après Andres Gimeno en 1972 (34 ans et 306 jours) et… Ken Rosewall en 1969 (34 ans et 218 jours). Les âges du Serbe et l'Espagnol sont déjà inscrits dans les livres d’histoire puisque Rafael Nadal et Novak Djokovic ont remporté 5 titres du Grand Chelem après 30 ans. Roger Federer, lui, en a gagné 4 après la trentaine.

Bonus : Quoi qu’il en soit, Novak Djokovic est assuré de terminer la saison ATP à la place de N°1 mondial. Avec 303 semaines cumulées en tant que meilleur joueur du monde, il se rapproche un peu plus de Roger Federer, détenteur de cet autre record (310).