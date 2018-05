Roland-Garros : Le programme du mercredi 30 mai

Pour cette quatrième journée des Internationaux de France, l'Hexagone sera une fois de plus très largement représenté. Gaël Monfils, Lucas Pouille, Alizée Cornet, Gilles Simon, Benoit Paire... Ils seront pas moins de dix à porter les couleurs du drapeau tricolore en individuel. Les rencontres stoppées par la pluie mardi soir entre Jérémy Chardy et Tomas Berdych ainsi que Pierre-Hugues Herbert et Peter Polansky se finiront ce mercredi. A noter également que les deux potentiels prétendants au titre, Alexander Zverev et Dominic Thiem, défendront leur place dans ce deuxième tour.