Roland-Garros : Le programme du jeudi 31 mai

Court Philippe Chatrier

Marin CILIC (CRO) [3] contre Hubert HURKACZ (POL)

Simona HALEP (ROU) contre Taylor TOWNSEND (USA)

Julien BENNETEAU (FRA) contre Juan Martin DEL POTRO (ARG)

Serena WILLIAMS (USA) contre Ashleigh BARTY (AUS)

Court Suzanne Lenglen

Garbiñe MUGURUZA (ESP) contre Fiona FERRO (FRA)

Malek JAZIRI (TUN) contre Richard GASQUET (FRA)

Rafael NADAL (ESP) contre Guido PELLA (ARG)

Shuai PENG (CHN) contre Caroline GARCIA (FRA)

Court n°1

Denis SHAPOVALOV (CAN) contre Maximilian MARTERER (GER)

Maria SHARAPOVA (RUS) contre Donna VEKIC (CRO)

Pierre-Hugues HERBERT (FRA) contre Jeremy CHARDY (FRA)

Julia GOERGES (GER) contre Alison VAN UYTVANCK (BEL)

Court 3

Heather WATSON (GBR) contre Elise MERTENS (BEL)

Marton FUCSOVICS (HUN) contre Kyle EDMUND (GBR)

Thomas FABBIANO (ITA) contre Borna CORIC (CRO)

Kristina MLADENOVIC (FRA) et Alexis MUSIALEK (FRA) contre Anabel MEDINA GARRIGUES (ESP) et Marcel GRANOLLERS (ESP)

Court 4

Tessah ANDRIANJAFITRIMO (FRA) et Ugo HUMBERT (FRA) contre Nicole MELICHAR (USA) et Alexander PEYA (AUT)

Raquel ATAWO (USA) et Anna-Lena GROENEFELD (GER) contre Zarina DIYAS (KAZ) et Saisai ZHENG (CHN)

Sara ERRANI (ITA) et Kirsten FLIPKENS (BEL) contre Clara BUREL (FRA) et Diane PARRY (FRA)

Lara ARRUABARRENA (ESP) et Katarina SREBOTNIK (SLO) contre Elise MERTENS (BEL) et Demi SCHUURS (NED)

Sara CAKAREVIC (FRA) et Alexandre MULLER (FRA) contre Vania KING (USA) et Franko SKUGOR (CRO)

Court 5

Samantha STOSUR (AUS) contre Anastasia PAVLYUCHENKOVA (RUS)

Irina BARA (ROU) et Mihaela BUZARNESCU (ROU) contre Xenia KNOLL (SUI) et Anna SMITH (GBR)

Viktorija GOLUBIC (SUI) et Nina STOJANOVIC (SRB) contre Amandine HESSE (FRA) et Pauline PARMENTIER (FRA)

Daria GAVRILOVA (AUS) et Daria KASATKINA (RUS) contre Nao HIBINO (JPN) et Oksana KALASHNIKOVA (GEO)

Anna-Lena GROENEFELD (GER) et Robert FARAH (COL) contre Coco VANDEWEGHE (USA) et Rajeev RAM (USA)

Court 6

Ruben BEMELMANS (BEL) contre Jurgen ZOPP (EST)

Lesia TSURENKO (UKR) contre Coco VANDEWEGHE (USA)

Diego SCHWARTZMAN (ARG) contre Adam PAVLASEK (CZE)

Benjamin BONZI (FRA) et Gregoire JACQ (FRA) contre Rohan BOPANNA (IND) et Edouard ROGER-VASSELIN (FRA)

Court 7

Jan-Lennard STRUFF (GER) contre Steve JOHNSON (USA)

Pablo CUEVAS (URU) contre Kevin ANDERSON (RSA)

Angelique KERBER (GER) contre Ana BOGDAN (ROU)

Court 8

Daria GAVRILOVA (AUS) contre Bernarda PERA (USA)

Bethanie MATTEK-SANDS (USA) contre Andrea PETKOVIC (GER)

Albert RAMOS-VINOLAS (ESP) contre Casper RUUD (NOR)

Lyudmyla KICHENOK (UKR) et Lesia TSURENKO (UKR) contre Andrea SESTINI HLAVACKOVA (CZE) et Barbora STRYCOVA (CZE)

Court 9

Magdalena RYBARIKOVA (SVK) [19] contre Belinda BENCIC (SUI)

Sergiy STAKHOVSKY (UKR) contre Mischa ZVEREV (GER)

Aliaksandra SASNOVICH (BLR) contre Kiki BERTENS (NED)

Anna BLINKOVA (RUS) et Lucie HRADECKA (CZE) contre Viktoria KUZMOVA (SVK) et Magdalena RYBARIKOVA (SVK)

Court 12

Anna KALINSKAYA (RUS) et Ekaterina MAKAROVA (RUS) contre Jennifer BRADY (USA) et Vania KING (USA)

Wesley KOOLHOF (NED) et Artem SITAK (NZL) contre Ivan DODIG (CRO) et Rajeev RAM (USA)

Raven KLAASEN (RSA) et Michael VENUS (NZL) contre Jonathan EYSSERIC (FRA) et Hugo NYS (FRA)

Roberto CARBALLES BAENA (ESP) et Guillermo GARCIA-LOPEZ (ESP) contre Simone BOLELLI (ITA) et Fabio FOGNINI (ITA)

Court 14

Ken SKUPSKI (GBR) et Neal SKUPSKI (GBR) contre Daniele BRACCIALI (ITA) et Andreas SEPPI (ITA)

Monique ADAMCZAK (AUS) et Yafan WANG (CHN) contre Andreja KLEPAC (SLO) et María José MARTINEZ SANCHEZ (ESP)

Jamie MURRAY (GBR) et Bruno SOARES (BRA) contre Dusan LAJOVIC (SRB) et Florian MAYER (GER)

Alla KUDRYAVTSEVA (RUS) et Nikola MEKTIC (CRO) contre Zhaoxuan YANG (CHN) et Aisam-ul-haq QURESHI (PAK)

Jelena OSTAPENKO (LAT) et Max MIRNYI (BLR) contre Andreja KLEPAC (SLO) et Jean-julien ROJER (NED)

Court 15

Dalila JAKUPOVIC (SLO) et Irina KHROMACHEVA (RUS) contre Naomi BROADY (GBR) et Magda LINETTE (POL)

Barbora KREJCIKOVA (CZE) et Katerina SINIAKOVA (CZE) contre Vera LAPKO (BLR) et Raluca OLARU (ROU)

Federico DELBONIS (ARG) et Benoit PAIRE (FRA) contre Ryan HARRISON (USA) et Vasek POSPISIL (CAN)

Johanna KONTA (GBR) et Dominic INGLOT (GBR) contre Fiona FERRO (FRA) et Evan FURNESS (FRA)

Katerina SINIAKOVA (CZE) et Jamie MURRAY (GBR) contre María José MARTINEZ SANCHEZ (ESP) et Marcelo DEMOLINER (BRA)

Court 16

Kaitlyn CHRISTIAN (USA) et Carina WITTHOEFT (GER) contre María IRIGOYEN (ARG) et Kateryna KOZLOVA (UKR)

Marcelo DEMOLINER (BRA) et Santiago GONZALEZ (MEX) contre Feliciano LOPEZ (ESP) et Marc LOPEZ (ESP)

Mirza BASIC (BIH) et Damir DZUMHUR (BIH) contre Henri KONTINEN (FIN) et John PEERS (AUS)

Abigail SPEARS (USA) et Juan Sebastian CABAL (COL) contre Kveta PESCHKE (CZE) et Marcin MATKOWSKI (POL)

Evgeny DONSKOY (RUS) et Miguel Angel REYES-VARELA (MEX) contre Leonardo MAYER (ARG) et Joao SOUSA (POR)

Court 18

Fabio FOGNINI (ITA) contre Elias YMER (SWE)

Lucie SAFAROVA (CZE) contre Karolina PLISKOVA (CZE)

John ISNER (USA) contre Horacio ZEBALLOS (ARG)

Shuai ZHANG (CHN) contre Irina-Camelia BEGU (ROU)