Annulée en mai, à cause du coronavirus, l'édition 2020 de Roland-Garros s'ouvre aujourd'hui Porte d'Auteuil. Au programme de la journée : Simona Halep, Caroline Garcia, Benoît Paire, Alexander Zverev, et un alléchant Wawrinka-Murray sur le court Philippe-Chatrier. Cette première journée est à suivre en direct et en intégralité sur France tv sport.