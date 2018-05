Roland-Garros : Jérémy Chardy vient à bout de Tomas Berdych en 5 sets

Alors qu’il avait parfaitement entamé son match face à Tomas Berdych hier soir en remportant les deux premiers sets au tie break, Jérémy Chardy a eu toutes les peines du monde à conclure ce qu’il avait si bien commencé. Poussé au 5e set par le numéro 20 mondial, le Français a su s’arracher pour remporter la première victoire de sa carrière contre Berdych (7-6, 7-6, 1-6, 5-7, 5-2) en 4 heures et 13 minutes de jeu.

Stoppé dans son élan d’hier alors que l’obscurité commençait à poindre, le Français Jérémy Chardy avait de nouveau rendez-vous avec Tomas Berdych sur le court Philippe Chatrier pour finir ce qu’il avait si bien commencé. Menant deux sets à rien face au Tchèque, le tricolore, 86e mondial, avait montré son emprise mentale sur le match en remportant les deux premières manches à l’issue d’un tie-break : 7-6 (7/5) et 7-6 (10/8) avant de quitter la terre battue à un jeu partout dans le troisième set.

Revenant à égalité pour pousser le Français jusqu’à la dernière manche décisive, Tomas Berdych n'aura pu aller au bout de son effort pour éliminer Jérémy Chardy. Puisant dans ses réserves, c'est bien le Français de 31 ans qui a remporté la première victoire de sa carrière face au numéro 20 mondial en 5 sets (7-6, 7-6, 1-6, 5-7, 5-2) et 4 heures et 13 minutes de jeu.

Une reprise compliquée

En retournant sur la terre battue ce midi, il ne manquait plus que 5 jeux à remporter pour créer l’exploit d’éliminer Tomas Berdych, 20e meilleur joueur au monde selon le classement ATP. Mais, revigoré par la nuit, le Tchèque semblait revenir avec de bien meilleures intentions : trois jeux à rien pour mener 4-1 dans la troisième manche avant de remporter un set largement dominé (6-1 en 43 minutes), notamment grâce à son 3/3 aux balles de break et se relancer vers un potentiel second tour.

Rebelote dans le 4e set, alors qu’il avait su débreaker au meilleur des moments, Jérémy Chardy a fini par craquer à 5 jeux partout, se faisant voler une nouvelle fois son service avant de laisser filer la 4e manche au profit du Tchèque. Pestant sur les décisions de l’arbitre, notamment sur une balle qu’il estimait dehors, le Palois voyait tout son travail de la veille s’effondrer : Deux sets partout, direction une 5e manche cruciale.

Première victoire face à Berdych

Alors qu’il était en train de conjurer le mauvais sort la veille face à l’une de ses bêtes noires, Jérémy Chardy commence à douter. Se parlant beaucoup pour se remobiliser, il entame le dernier set en remportant son premier jeu de service. Imité par Berdych. Les deux joueurs se rendent coup pour coup jusqu’à ce que Jérémy Chardy réussisse, enfin, après 2 balles de break manquées, à prendre le service de son adversaire afin de prendre les commandes de cette fin de partie en menant 5 jeux à 2.

Encore faut-il conclure. Sachant qu'en 5 confrontations, jamais Jérémy Chardy n'avait battu Thomas Berdych. Série noire brisée. Sur un coup droit ravageur, le tricolore, 86e joueur mondial, renversait l'une de ses bêtes noires pour s'offrir sa première victoire sur le court Philippe Chatrier et un 2e tour face à son compatriote Pierre-Hugues Herbert. Plein d'émotions.