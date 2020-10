Roland-Garros : Iga Swiatek fait tomber Sofia Kenin et remporte son premier titre du Grand Chelem

La plus jeune finaliste à Roland Garros depuis 19 ans, la Polonaise Iga Swiatek a remporté son premier titre du Grand chelem, ce samedi, sur le court Philippe-Chatrier. Pour sa deuxième participation au tournoi parisien, Iga Swiatek a maîtrisé en moins de 1h30 Sofia Kenin (6-4, 6-1), tête de série numéro 4 et vainqueur de l’Open d’Australie cette année. Plus que sa victoire, la jeune joueuse a fait tomber plusieurs records.