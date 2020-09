Roland-Garros : Humbert, Djokovic, Gasquet, Simon... suivez la 3e journée de Roland-Garros en direct

Après la défaite de Gaël Monfils, face à Alexander Bublik, hier, le clan français compte sur Ugo Humbert pour redresser la barre. Le Messin a réalisé de bonnes performances à Rome et à Hambourg et espère remporter un premier succès en carrière à Roland-Garros. Richard Gasquet et Gilles Simon tenteront également de sauver la patrie face à Roberto Bautista-Agut et Denis Shapovalov, deux tirages extrêmement difficiles. Enfin, côté féminin, Fiona Ferro fera également son entrée en lice face à Heather Watson. Novak Djokovic, l'un des grands favoris, frappera ses premières balles sur le central face au talentueux suédois Mikael Ymer.