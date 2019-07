Roland-Garros : France Télévisions diffuseur officiel jusqu'en 2023

Le partenariat historique entre France Télévisions et la Fédération Française de Tennis se prolonge. Les chaînes du service public ont obtenu le premier lot des droits de retransmission de Roland-Garros, et diffuseront donc le tournoi du Grand Chelem en clair et en exclusivité pour trois éditions supplémentaires : 2021, 2022, et 2023.

France Télévisions continuera de proposer sur ses antennes en clair et en exclusivité le tournoi de Roland-Garros jusqu'en 2023 au moins. Le premier lot des droits audiovisuels a été attribué par la Fédération Française de Tennis au groupe du service public, qui pourra diffuser l'ensemble des matches du tournoi, hormis ceux du Simonne-Mathieu et les night sessions, qui seront diffusés par Amazon Prime. Le partenariat entre France Télévisions et la FFT dure depuis plus de 30 ans et qui se pérennise donc pour les quatre prochaines années, les droits de diffusion acquis valant pour les tournois 2021, 2022 et 2023.

"Je suis très heureuse de voir ce bel événement qu'est Roland-Garros rester dans le fleuron du service public. Avec cette acquisition, France Télévisions conforte son engagement dans le sport français et prolonge son partenariat avec la Fédération Française de Tennis, une confiance qui dure depuis plus de 30 ans" s'est réjoui la présidente du groupe France Télévisions Delphine Ernotte Cunci. De son côté, le Directeur des sports Laurent-Eric Le Lay s'est dit "ravi de la poursuite de ce partenariat qui va permettre aux équipes de France tv sport de continuer à proposer gratuitement aux Français le Tournoi de Roland-Garros".

Un nouvel engagement qui témoigne de l'attachement fort du groupe France Télévisions au Tournoi de Roland-Garros, événement emblématique du patrimoine sportif français et qui reste le rendez-vous tennis incontournable, à partager avec le plus grand nombre.