Roland-Garros 2019 : du lourd pour les Françaises, possible duel Garcia-Osaka en 8e de finale

Le tirage au sort du tableau féminin pour cette édition 2019 de Roland-Garros vient d'être effectué ce jeudi à l'Orangerie. Et Teddy Riner, invité d'honneur et "main" de l'événement, n'a pas épargné les Françaises. Caroline Garcia se retrouve dans la partie de la numéro un mondiale Naomi Osaka, qu'elle pourrait retrouver au quatrième tour, ainsi que dans celle de Simona Halep et Serena Williams. Fiona Ferro défiera Kristina Mladenovic au premier tour, tandis que Pauline Parmentier aura fort à faire contre Kiki Bertens.